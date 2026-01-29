Смотреть онлайнПрограмма ТВ
29 января минское "Динамо" сыграет против ХК "Сибири"

29 января минское "Динамо" начинает короткую выездную серию в регулярном розыгрыше КХЛ матчем против "Сибири".

Оппонент до приезда "зубров" одержал три победы кряду и располагается на 8-й строчке Восточной конференции, "бело-синие" же продолжают борьбу за вершину в таблице Запада.

До лидера ("Локомотива" из Ярославля) всего три балла, при этом у белорусской команды есть еще две игры в запасе.

Стартовое вбрасывание в поединке с "Сибирью" начнется в 15:30, прямая трансляция пройдет на телеканале "Беларусь 5".

