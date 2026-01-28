29 января сборная Беларуси по мини-футболу сыграет против Словении

Главный вечер для сборной Беларуси по мини-футболу 29 января состоится в Любляне, где завершится групповой этап чемпионата Европы.

Вечером 29 января у Беларуси на кону путевка в четвертьфинал. Белорусские спортсмены понимают, что сейчас нужно работать, сражаться, и все зависит от них, шансы есть, и это главное.

Для победы команде необходимо показать на арене в Любляне максимально результативную игру, стремиться забивать как можно больше голов. Конечно, ворота хозяев турнира, сборной Словении, - серьезное испытание, а поддержка местных трибун станет дополнительным фактором. Однако именно это может послужить для белорусских игроков хорошим импульсом, чтобы продемонстрировать свой высокий класс и уровень, который у сборной, несомненно, есть.

Белорусская команда находится в кругу топ-сборных Европы, что делает борьбу особенно напряженной. Накануне матча спортсмены провели тренировку с большим желанием, азартом и полным осознанием того, что грядущая игра - это ключевые минуты в их спортивной карьере.

"Такое событие очень редкое для нашей страны. Такое было очень давно, поэтому ажиотаж огромный. Друзья, родственники, в общем, очень много людей, которые действительно переживают, пишут, смотрят и сильно волнуются за результат вместе с нами", - отметил защитник сборной Беларуси по мини-футболу Андрей Семенюк.

Александр Черник, главный тренер сборной Беларуси по мини-футболу:

"Мы сейчас находимся на финальной стадии чемпионата Европы среди 16 лучших команд. Мы это заслужили своим выступлением, поэтому надо ценить каждый момент. Вот еще есть этот матч, какой он будет? Заключительный или нет? Нужно отдать все силы".

