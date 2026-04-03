3 апреля хоккеисты "Шахтера" сыграют со "Славутичем" в Смоленске
3 апреля непростой экзамен ожидает хоккеистов солигорского "Шахтера": коллектив вечером в Смоленске проведет вторую схватку полуфинальной серии Кубка Президента против "Славутича".
Дружины второй раз должны были сыграть на территории "кротов" 1 апреля, однако из-за повреждения холодильного оборудования поединок не состоялся. Федерация хоккея Беларуси приняла решение перенести встречу на лед российской дружины.
Таким образом, "смоляне" дома проведут сразу три матча кряду. Справятся ли "шахтеры" с давлением чужих трибун и увеличат ли отрыв в серии до четырех побед, зрители узнают 3 апреля в 18:55.