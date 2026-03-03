3 марта минское "Динамо" сыграет с "Металлургом" из Магнитогорска

ХК "Динамо-Минск" 3 марта вечером вновь покажется перед родной аудиторией и вновь соберет аншлаг на домашних трибунах "Минск-Арены". Соперником динамовцев станет "Металлург" из Магнитогорска.

Матч посвящен важной в истории Беларуси дате. 4 марта отмечается День милиции, поэтому 3 марта будет тематический поединок. Стартовое бросание, по информации "Первого информационного", проведет министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков, который откроет поединок против "Металлурга".

Напомним, что "Динамо-Минск" занимает второе место в Западной конференции. Эти турнирные позиции надо обязательно сохранить на фоне хорошего выезда в Сочи.

К слову, Андрей Стась уже выходил на лед после травмы, но сегодня он заряжен на победу.