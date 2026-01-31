31 января Арина Соболенко и Елена Рыбакина сыграют в финале Australian Open

Главный матч или битва за титул - Арина Соболенко и Елена Рыбакина 31 января поспорят за победу на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open.

Теннисистки появятся на корте в 11:30 по белорусскому времени. Этот финал станет ремейком решающего противостояния 2023 года, когда представительница Казахстана уступила белоруске.