3.75 BYN
2.85 BYN
3.41 BYN
31 января Арина Соболенко и Елена Рыбакина сыграют в финале Australian Open
Автор:Редакция news.by
Главный матч или битва за титул - Арина Соболенко и Елена Рыбакина 31 января поспорят за победу на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open.
Теннисистки появятся на корте в 11:30 по белорусскому времени. Этот финал станет ремейком решающего противостояния 2023 года, когда представительница Казахстана уступила белоруске.
Девушки имеют богатую историю очных противостояний - 14 встреч. В 8 случаях успешнее была Арина Соболенко. Для белорусской спортсменки это четвертый по счету финал, белоруска - двукратная обладательница трофея.