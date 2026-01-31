31 января ХК "Металлург" принимает минское "Динамо"

Удастся ли минскому "Динамо" прервать серию неудач из двух матчей и набрать заветные баллы в регулярном чемпионате КХЛ? Однозначно, сделать это будет непросто.

Днем 31 января "зубры" в Магнитогорске встретятся не только с лидером Восточной конференции, но и всей лиги - ХК "Металлург".

В турнирной таблице Запада "Динамо" располагается на третьем месте. На три балла "зубров" опережает ярославский "Локомотив" - лидер протокола конференции.