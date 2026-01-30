3.75 BYN
31 января Могилев принимает Открытый кубок Беларуси по легкой атлетике
Автор:Редакция news.by
Шестовик Матвей Волков, толкатели ядра Олег Томашевич и Евгений Бриги, барьеристы Руслана Романовская и Виталий Парахонько, бегуны Татьяна Шабанова, Вячеслав Скудный и Ян Слома - эти и многие другие известные белорусские спортсмены 31 января в Могилеве поборются за медали Открытого кубка страны в помещении.
Турнир по легкой атлетике, в отличие от предыдущих лет, стал однодневным и поможет понять тренерскому штабу, в какой форме белорусские атлеты входят в новый сезон.
За состязаниями в спорткомплексе "Олимпиец" можно будет следить из прямой трансляции на "Беларусь 5", которая начнется в 9:25 утра.