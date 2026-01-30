31 января Могилев принимает Открытый кубок Беларуси по легкой атлетике

Шестовик Матвей Волков, толкатели ядра Олег Томашевич и Евгений Бриги, барьеристы Руслана Романовская и Виталий Парахонько, бегуны Татьяна Шабанова, Вячеслав Скудный и Ян Слома - эти и многие другие известные белорусские спортсмены 31 января в Могилеве поборются за медали Открытого кубка страны в помещении.

Турнир по легкой атлетике, в отличие от предыдущих лет, стал однодневным и поможет понять тренерскому штабу, в какой форме белорусские атлеты входят в новый сезон.