39 медалей завоевали белорусы на международном турнире по самбо на призы Президента

По традиции успешно выступили белорусы на домашнем международном турнире по самбо на призы Президента. Соревнования прошли в 30-й, юбилейный раз. Участие приняли спортсмены из восьми стран. Конкуренцию хозяевам составили представители России, Армении, Кыргызстана, Казахстана, Израиля, Германии и Таджикистана. Во второй день состязаний наши спортсмены завоевали 19 наград. Яркую победу одержал представитель боевого самбо Роман Дамиев в категории свыше 98 кг.

Александр Кобрусев, председатель Белорусской федерации самбо:

"С каждым годом интерес к этому турниру растет, потому что, как я говорил на открытии, ежегодно здесь появляются новые звезды мирового самбо, которые в дальнейшем становятся и чемпионами мира. И для многих самбистов выступать на нашем турнире довольно престижно".