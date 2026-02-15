3.72 BYN
39 медалей завоевали белорусы на международном турнире по самбо на призы Президента
По традиции успешно выступили белорусы на домашнем международном турнире по самбо на призы Президента. Соревнования прошли в 30-й, юбилейный раз. Участие приняли спортсмены из восьми стран. Конкуренцию хозяевам составили представители России, Армении, Кыргызстана, Казахстана, Израиля, Германии и Таджикистана. Во второй день состязаний наши спортсмены завоевали 19 наград. Яркую победу одержал представитель боевого самбо Роман Дамиев в категории свыше 98 кг.
Александр Кобрусев, председатель Белорусской федерации самбо:
"С каждым годом интерес к этому турниру растет, потому что, как я говорил на открытии, ежегодно здесь появляются новые звезды мирового самбо, которые в дальнейшем становятся и чемпионами мира. И для многих самбистов выступать на нашем турнире довольно престижно".
Из 19 медалей, завоеванных 15 февраля, у белорусских самбистов 7 золотых. Кроме Дамиева в боевом самбо на высшую ступень пьедестала поднялся Эдуард Муравицкий. Также равных не было Даниилу Патачицу, Максиму Романову и Игорю Мироевскому, а у девушек Марьяне Жуковец и Ксении Данилович.