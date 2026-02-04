3.74 BYN
2.87 BYN
3.38 BYN
5 февраля минское "Динамо" на выезде сыграет против ХК "Лада"
Автор:Редакция news.by
5 февраля пройдет большой хоккейный вечер, в роли главного ньюсмейкера - минское "Динамо". Команда Дмитрия Квартального сыграет на выезде против "Лады" в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
Тольяттинцы прямо сейчас - худшая команда Западной конференции, что значит, им нужно найти возможность оттолкнуться от дна. А вот "зубрам" необходимо во что бы то ни стало завершить серию поражений, которых уже четыре подряд.
Встреча соперников стартует в 18:00, в прямом эфире игру покажет телеканал "Беларусь 5".