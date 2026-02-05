5 февраля в Мачулищах проходит отборочный этап военно-патриотического турнира "Вызов"

Минский областной отборочный этап военно-патриотического турнира "Вызов" стартовал 5 февраля в Мачулищах. За победу борются 15 команд юношей и девушек 15-16 лет.

Белорусские школьники испытывают себя на прочность, ловкость и выносливость. Несмотря на мороз, они постигают армейские азы: управляют дронами, бегут в эстафетах и участвуют в тактических заданиях.

На отборочный турнир "Вызов" приехали около 140 ребят из Минской области. Девушки здесь соревнуются наравне с юношами, ничуть не уступая.

На полосе препятствий целью ребят становится прикрыть товарища, добежать до точки и "выжить". Такие испытания формируют характер, волю и патриотизм, готовя молодежь к выполнению своего долга перед Родиной, проверяя знания и умения на практике.

Василий Рымар, председатель первичной организации РОО "Патриоты Беларуси" Минского тракторного завода:

"На турнире их ожидает полоса - определенного рода легкие препятствия. Один из элементов соревнований - знание истории Минской области, соответственно, и, конечно же, школьный курс, который они проходят за базу девятого класса. Хочу напомнить, что здесь в основном десятиклассники".

Ирина Синькевич, председатель Минской областной организации РОО "Патриоты Беларуси":

"Это уже третий сезон нашего военно-патриотического турнира "Вызов", он вырос в масштабах. Мы сами очень переживаем каждый раз. В этом сезоне у нас примут участие 800 ребят из разных уголков нашей страны. Сейчас проходит отборочный этап Минской области: 14 команд, 140 участников, которые приехали из разных районов области. Ребята заряжены, уже вовсю готовятся проходить испытания. Их ждет интересная полоса, которую подготовила 49-я радиотехническая бригада, наши партнеры по турниру "Вызов".