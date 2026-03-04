3.74 BYN
5 марта ХК "Динамо" сыграет с СКА на "Минск-Арене"
Автор:Редакция news.by
Шесть матчей осталось провести минскому "Динамо" до начала плей-офф Кубка Гагарина. 5 марта на "Минск-Арене" команда Дмитрия Квартального принимает СКА.
В Западной конференции пул участников нокаут-раунда определен и остается только главный вопрос: кто окажется в топ-4 турнирной таблицы, что гарантирует клубу начало серии на домашнем льду.
"Зубры" на данный момент занимают вторую строчку, а вот соперники идут на 7-м месте. В текущем сезоне на "Минск-Арене" армейцев из Санкт-Петербурга минчане еще не обыгрывали.
Удастся ли изменить эту статистику, узнаете из прямой трансляции на "Беларусь 5" в 19:30.