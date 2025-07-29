5 побед в шести поединках! Сборная Беларуси по пляжному футболу вернулась домой

Сборная Беларуси по пляжному футболу после долгого турне вернулась домой. 29 июля команду встречали в Национальном аэропорту Минск, в том числе и съемочная группа "Первого информационного".

Парни под руководством Николаса Альварадо успешно выступили в квалификации Евролиги. Так в шести поединках в Грузии и Италии были достигнуты пять побед.

Сборная Беларуси вернулась домой после соревнований

В отечественном спорте есть такая добрая традиция - встречать атлетов в аэропорту либо на вокзалах, если есть хорошие результаты на международной арене. И так уж сложилось в последние годы, что наша сборная по пляжному футболу радует своими достижениями. И нынешняя Евролига (для понимания поясним, что это аналог чемпионата Старого континента) не стала исключением.

Сейчас завершилась квалификация турнира. Она состояла из двух раундов. Первый этап принимала Грузия. Второй прошел в Италии. Новшество текущего сезона Лиги Европы в том, что за каждую стадию присуждались медали. Так вот в Батуми белорусы забрали золото. Там дружина Нико Альварадо катком прошлась по всем соперникам. Команды Турции, Германии, Чехии были просто уничтожены.

А вот в Кастелламмаре ди Стабии ребята стали третьими. Был непростой успех над Молдовой. Техническая победа над не явившейся на игру Латвией. А еще поражение от Швейцарии. В результате у парней бронза. Сборная обеспечила себе путевку в суперфинал Евролиги, набрав в сводной таблице 15 баллов за 6 встреч. Такое же количество очков у Португалии и тех же самых "крестоносцев", но по разнице мячей лидирует именно белорусская дружина.

На этапе в Италии сборная была вынуждена обходиться без бомбардира Игоря Бриштеля, полевого Никиты Чайковского и вратаря Михаила Августова, который восстанавливается после повреждения. Зато это открыло дорогу в нацкоманду новичкам. Так постепенно происходит омоложение состава. Играли на топовом турнире 17 летний Максим Харитонов и 16 летний Никита Мельниченко.

Суперфинал Евролиги пройдет в итальянском Виареджо с 9 по 14 сентября. В нем примут участие восемь сильнейших команд континента, но их окончательный состав определится только после завершения этапа в Кишиневе на этой неделе.