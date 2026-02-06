7 февраля белорусские спортсмены вступят в борьбу за награды зимних Олимпийских игр

Даже в самых непростых обстоятельствах белорусский спорт демонстрирует свое единение, силу и желание прославлять родную страну.

Уже 7 февраля наши спортсмены вступят в борьбу за награды зимних Олимпийских игр, которые проходят в Италии. И так случилось, что это будут представительницы прекрасного пола. И именно белорусские чемпионки всегда на олимпиадах демонстрировали особенный результат.

Зимняя Олимпиада - 2026. 7 февраля в борьбу за медали вступят Марина Зуева и Анна Королева

Ирина Малеваная, директор РНПЦ спорта, для наших атлетов на подобных стартах едва ли не самый близкий человек. Как опытнейший специалист она еще и психолог, и друг для спортсменов команды Республики Беларусь.

Ирина Малеваная, директор РНПЦ спорта news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7662445e-6fe9-479b-831f-62c739e3174b/conversions/0e166221-dafd-485e-ac0d-6a05599f6819-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7662445e-6fe9-479b-831f-62c739e3174b/conversions/0e166221-dafd-485e-ac0d-6a05599f6819-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7662445e-6fe9-479b-831f-62c739e3174b/conversions/0e166221-dafd-485e-ac0d-6a05599f6819-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7662445e-6fe9-479b-831f-62c739e3174b/conversions/0e166221-dafd-485e-ac0d-6a05599f6819-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ирина Малеваная, директор РНПЦ спорта:

"Самое главное, что очень доброжелательная команда, очень профессиональные сотрудники. Мы с первых дней здесь нашли понимание. И, слава богу, пока нам ничего не нужно, мы справляемся сами".

Антураж в Италии, точнее, в северном регионе - в Милане и Кортина-д-Ампецио - стандартный для подобных спортивных мероприятий, ведь работа журналистов на Играх четырехлетия достаточно сильно ограничена, но благодаря Национальному олимпийскому комитету Беларуси мы с вами можем понаблюдать так эксклюзивно.

Василий Юрчик, руководитель белорусской команды на зимних Олимпийских играх - 2026:

"Наши ребята уже прибывают в олимпийскую деревню, начинаются тренировки, они полностью готовы к тому, чтобы выступить на соревнованиях очередных Олимпийских игр".

Кстати, здесь же ровно 70 лет назад уже проходили зимние Игры. Общий зачет выиграла сборная Советского Союза, а на льду блистал несравненный Всеволод Бобров. Но тогда спорт был вне политики.

Олимпиада 2026 news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f71c1d07-4f8e-4255-9108-0fd13e99cad5/conversions/9152ed72-6259-4ad9-a971-861632a3f7d0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f71c1d07-4f8e-4255-9108-0fd13e99cad5/conversions/9152ed72-6259-4ad9-a971-861632a3f7d0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f71c1d07-4f8e-4255-9108-0fd13e99cad5/conversions/9152ed72-6259-4ad9-a971-861632a3f7d0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f71c1d07-4f8e-4255-9108-0fd13e99cad5/conversions/9152ed72-6259-4ad9-a971-861632a3f7d0-xl-___webp_1920.webp 1920w

Уже 7 февраля 2026 года белорусские спортсмены вступят в борьбу за награды зимних Олимпийских игр, которые проходят в Италии. На конькобежном овале будет соревноваться Марина Зуева на дистанции 3000 метров. Марина уже провела ряд тренировочных занятий. Опытнейшая спортсменка настраивается на высокий результат, ведь ранее на Олимпиадах была близка к успеху. А в лыжном скиатлоне также следим за Анной Королевой. Как отметил руководитель белорусской команды на зимних Олимпийских играх Василий Юрчик, для наших атлетов созданы все условия, решены абсолютно все организационные вопросы, которые позволяют сконцентрироваться исключительно на спорте и результате.

Василий Юрчик, руководитель белорусской команды на зимних Олимпийских играх - 2026:

"Тренеры и спортсмены довольны. Вовсю идут уже тренировки. Ребята живут отдельно в коттедже, который находится рядом с Олимпийской деревней".

Звезды зажигаются в любом возрасте!

Напомним, нашу страну на зимней Олимпиаде в Италии представляют 7 спортсменок в конькобежном спорте, фигурном катании, лыжных гонках, горнолыжном спорте и фристайле. Болеем за наших девушек и за яркую спортсменку в истории фристайла - белоруску Анну Гуськову, олимпийскую чемпионку Пхенчхана и призера Олимпиады в Пекине.

Павел Дик, призер этапов Кубка мира по фристайлу:

"Олимпийские игры - это те же соревнования, единственное, что там другая психологическая нагрузка, тут выстоит сильнейшая именно ментально. Поэтому у Ани в этом очень хорошие перспективы".