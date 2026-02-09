3.73 BYN
9 февраля ХК "Юность" принимает жлобинский "Металлург" на "Чижовка-Арене"
Автор:Редакция news.by
9 февраля состоится битва лидеров чемпионата Беларуси по хоккею на старте 45-го тура регулярного сезона. На минской "Чижовка-Арене" ХК "Юность" готовится принять жлобинский "Металлург".
Хозяева уверенно лидируют в турнирной таблице, а на втором месте идут как раз "сталевары". Правда, отставание составляет 13 очков.
У гостей, к слову, удачная серия достигла отметки в три виктории кряду, а вот "Юность" неожиданно в последнем туре крупно уступила "Славутичу".
Смогут ли "волки" Дмитрия Саяпина приблизиться к "медведям", зрители узнают из прямой трансляции в 19:00 на телеканале "Беларусь 5".