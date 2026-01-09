Смотреть онлайнПрограмма ТВ
9 января ХК "Динамо-Шинник" принимает "Алмаз" на "Бобруйск-Арене"

9 января на первую победу в календарном году настраиваются хоккеисты "Динамо-Шинника". На домашней "Бобруйск-Арене" белорусы готовятся принять последнюю команду "Золотого" дивизиона Западной конференции.

Домашнюю серию "шинники" начали с двух поражений и опустились на шестое место в турнирной таблице. Команды уже встречались дважды в декабре и одержали по одной победе.

На чьей стороне будет удача, узнаем 9 января из прямой трансляции на телеканале "Беларусь 5", начало в 19:20.

