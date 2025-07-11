Алькарас и Синнер пробились в финал Уимблдонского турнира

На Умблдонском теннисном турнире стали известны прошедшие в финал теннисисты мужского одиночного разряда, пишет БЕЛТА.

11 июля в первом полуфинале действующий чемпион Уимблдона испанец Карлос Алькарас (2-й номер рейтинга ATP) обыграл американца Тейлора Фрица (5) - 6:4, 5:7, 6:3, 7:6.

В решающем поединке соперником Алькараса будет лидер мирового рейтинга итальянский теннисист Янник Синнер, который обыграл Новака Джоковича (6) со счетом 6:3, 6:3, 6:4.

Мужской финал 138-го по счету Уимблдонского турнира состоится 13 июля. 12 июля пройдет решающий поединок у женщин, в котором полька Ига Свентек (4-й номер рейтинга WTA) встретится с представительницей США Амандой Анисимовой (12), обыгравшей в полуфинале первую ракетку планеты белоруску Арину Соболенко.