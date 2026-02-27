Анна Гуськова планирует выступить на пятой Олимпиаде подряд news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fc9ccf95-129f-41a7-bd57-8f7215f8ccc6/conversions/39aa70a9-7e28-49e9-9caa-39890fe2e980-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fc9ccf95-129f-41a7-bd57-8f7215f8ccc6/conversions/39aa70a9-7e28-49e9-9caa-39890fe2e980-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fc9ccf95-129f-41a7-bd57-8f7215f8ccc6/conversions/39aa70a9-7e28-49e9-9caa-39890fe2e980-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fc9ccf95-129f-41a7-bd57-8f7215f8ccc6/conversions/39aa70a9-7e28-49e9-9caa-39890fe2e980-xl-___webp_1920.webp 1920w

Олимпийская чемпионка Пхенчхана и серебряный призер Игр в Пекине в лыжной акробатике Анна Гуськова планирует выступить на своих пятых Играх подряд. Об этом белорусская спортсменка рассказала в эксклюзивном интервью "Первому информационному" во время чемпионата Беларуси, который стартовал 27 февраля в Раубичах.

Напомним, наша команда после долгого перерыва была допущена в нейтральном статусе к этапам Кубка мира, по итогам которых удалось отобраться на Игры в Милане, где Анна заняла 8 место.