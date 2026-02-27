3.75 BYN
Анна Гуськова планирует выступить на пятой Олимпиаде подряд
Олимпийская чемпионка Пхенчхана и серебряный призер Игр в Пекине в лыжной акробатике Анна Гуськова планирует выступить на своих пятых Играх подряд. Об этом белорусская спортсменка рассказала в эксклюзивном интервью "Первому информационному" во время чемпионата Беларуси, который стартовал 27 февраля в Раубичах.
Напомним, наша команда после долгого перерыва была допущена в нейтральном статусе к этапам Кубка мира, по итогам которых удалось отобраться на Игры в Милане, где Анна заняла 8 место.
А в Раубичах после трехлетнего перерыва, связанного с реконструкцией склона, стартовал чемпионат Беларуси по лыжной акробатике. Отметим, этот старт станет в том числе и проверкой сил для наших юниоров - Любови Пилипенко и Владислава Вознюка, которым в скором времени предстоит выступить на юниорском чемпионате мира и Кубке Европы.