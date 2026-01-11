Арина Соболенко подтвердила чемпионский титул, обыграв Марту Костюк 6:4, 6:3

Победные новости. В спорте очень непросто взобраться на вершину и еще сложнее там удержаться. С данной миссией успешно справляется Арина Соболенко.

Этим утром все поклонники белорусского тенниса с замиранием сердца следили за выступлением первой ракетки мира на турнире категории WTA 500 в австралийском Брисбене. Минчанка в финале сражалась с украинкой Мартой Костюк. И наша девушка подтвердила свой чемпионский статус.

Пока Беларусь только просыпалась, поклонники тенниса в Австралии подтягивались на трибуны "Квинсленд-центра". К слову, не всем болельщикам хватило места на арене. Поэтому организаторы турнира WTA 500 в Брисбене подготовили фан-зону на прилегающей к стадиону территории. Вечер, хорошая погода и титульный матч. Что может быть лучше?!

Белоруска Арина Соболенко против украинки Марты Костюк. Именно такая афиша оказалась в финале. Для минчанки, которая на пути к решающему раунду обошла испанку Кристину Букшу, румынку Сорану Кырстю, американку Мэдисон Киз и чешку Каролину Мухову, это был хороший исход недельных состязаний. Ведь с оппоненткой наша спортсменка прежде на кортах пересекалась четырежды. И стопроцентный результат был на счету Арины.

Не случилось проблем у лидера мирового рейтинга и в этот раз. Единственный непростой отрезок в матче для белоруски произошел в первом сете, когда ее соперница забрала три гейма подряд и восстановила паритет на табло - 3:3. Однако затем наша девушка все же склонила партию в свою пользу - 6:4. Во втором сете Соболенко действовала мощнее Костюк и уверенно завершила матч в свою пользу - 6:3.

"Спасибо всем организаторам турнира. Вы заботились о нас на протяжении состязаний, будто бы мы королевы. И, конечно же, благодарность аудитории. Болельщики, вы невероятные! Вы создавали здесь неповторимую атмосферу. Я вижу все плакаты, адресованные мне. Это большая мотивация для того, чтобы продолжать работать. И в конце про команду. Ребята, спасибо за то, что помогли мне! Я тот человек, которому сложно помогать. И вы лучшие, раз с этим так хорошо справляетесь".