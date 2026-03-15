Арина Соболенко впервые выиграла турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

15 марта в решающем поединке лидер мирового рейтинга переиграла третью ракетку планеты казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину - 3:6, 6:3, 7:6 (8:6). Для Соболенко это был третий финал в Индиан-Уэллсе - в 2023 году она уступила Рыбакиной, а год назад проиграла российской теннисистке Мирре Андреевой. Победительница сегодняшнего поединка заработала более 1,1 млн долларов, а проигравшая получит 612,3 тыс. долларов.