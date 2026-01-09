3.68 BYN
Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира серии WTA-500, обыграв Мэдисон Киз
Автор:Редакция news.by
Очередной успех: Арина Соболенко уже в полуфинале турнира серии WTA-500 в Брисбене с призовым фондом более миллиона долларов. На стадии одной четвертой белоруска соперничала с топовой конкуренткой - Мэдисон Киз.
Минчанка с одинаковым счетом 6:3, 6:3 победила в двух сетах за 1 ч 30 минут.
В следующем круге - утром 10 января - на стадии полуфинала белоруска сыграет с представительницей Чехии Каролиной Муховой.
Именно Соболенко является действующим победителем турнира в Брисбене.