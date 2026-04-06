Артем Кунцевич выиграл первый этап Кубка Беларуси по эндуро-кроссу

Все больше любителей экстрима присоединяется к белорусскому движению эндуро. В Барановичах в выходные прошел первый этап Кубка Беларуси по эндуро-кроссу.

На старт вышло более 2 сотен райдеров, которые выступали в нескольких категориях. Отдельно в рамках эндуро-джуниор соревновались юниоры. Маршрут и препятствия у каждой категории были разными, все зависело от подготовленности эндуристов.

Появления на старте самого титулованного белорусского райдера Артема Кунцевича мало кто ожидал. Не так давно он получил серьезную травму.

"В Геленджике было ужасное падение с 200-метровой высоты, после которого шансы выжить - один на миллион. Оно длилось 13 секунд. Повредил руки, сломал палец. Максимально быстро пытался восстановиться, реабилитироваться", - рассказал победитель этапа Кубка Беларуси - 2026 по эндуро-кроссу Артем Кунцевич.