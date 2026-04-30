БАТЭ и минское "Динамо" сыграют в финале Кубка Беларуси по футболу 16 мая

В белорусском футболе определились финалисты Кубка страны. Второй по значимости трофей разыграют БАТЭ и столичное "Динамо".

Для проигравших в первых полуфинальных матчах Кубка Беларуси расклад прост: "Славии" нужно не пропустить и дважды забить БАТЭ, "МЛ Витебску" - оформить три гола в ворота минского "Динамо" и отыграть на ноль.

Конечно, все это возможно, тем более были случаи, когда команда отыгрывала и большее количество мячей, но каждая игра - это отдельная история, поэтому нужно и дальше следить за новыми страницами летописи белорусского футбола.

Осторожно, вязко, местами грубовато - это краткая характеристика первого тайма в исполнении БАТЭ и "Славии". Обе команды в защите хорошо играли, а вот нападений не хватало.

Отличились Кресс и Ярмолич - 2:0 в Борисове, 3:0 по сумме двух матчей. БАТЭ в финале Кубка Беларуси, 13-й раз в истории, и это национальный рекорд.

В финале БАТЭ сыграет с минским "Динамо". Гол Карена Варданяна стал единственным и победным в ответной игре минского "Динамо" и "МЛ Витебска", по сумме двух матчей 3:0.

"Не все получилось в атаке, особенно в первом тайме, а то, что касается обороны, достаточно неплохо. И все запланированное было сделано", - отметил главный тренер ФК "Динамо-Минск" Александр Шагойко.