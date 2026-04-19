Belarus Open - 2026: сильнейшие каратисты 8 стран собрались под сводами "Чижовка-Арены"

Сильнейшие представители собрались на одном татами. Более тысячи спортсменов из восьми стран объединил международный турнир по карате в Минске - Belarus Open. Первенство в нашей столице проходит в пятый раз, и в этом году география участников заметно расширилась.



В гости приехали сборные Германии, Азербайджана, России и не только. Для белорусских же атлетов данный старт - финальная проверка сил в преддверии чемпионата Европы в мае. Плотная конкуренция на домашнем турнире поможет нашим ребятам подойти к континентальному первенству во всеоружии.