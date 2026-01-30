3.74 BYN
Беларусь победила сборную Словении по мини-футболу в Евро-2026
Автор:Редакция news.by
Национальная сборная Беларуси добилась победы над Словенией в заключительном матче группы финальной стадии Евро-2026 по мини-футболу.
Наша команда показала характер и смогла отпраздновать победу над очень непростым соперником, для которого это был также матч жизни. Итог - 3:2 в пользу белорусов, но выйти в исторический плей-офф чемпионата Европы не смогли по дополнительным показателям.
Это первая в истории победа сборной Беларуси в финальной стадии чемпионата Европы.