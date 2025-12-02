Беларусь посетил глава Европейской федерации водных видов спорта Антонио да Силва

Продолжают рушиться стены мировой спортивной несправедливой изоляции и в других видах спорта. Это стало понятно по следам визита в Беларусь главы Европейской федерации водных видов спорта Антонио да Силвы.

Председатель Белорусской федерации плавания Ольга Степусь допускает скорое возвращение национальной символики на всех стартах, а также проведение в стране крупнейших состязаний.

По ее словам, белорусской федерации удалось выстроить диалог с руководством ключевых федераций, в ходе встреч акцент делался на демонстрации новых инфраструктурных возможностей Беларуси.

"Мы всем говорили о том, что наша республика получила новый современный объект, мы бы хотели, чтобы каждый увидел его воочию", - добавила она.

По мнению Ольги Степусь, самой сложной задаче было не только вернуть спортсменов, но и привлечь в страну крупный международный старт. "Хотелось показать всему миру, что в Беларуси потенциал нового объекта, которому в 2025 году исполнился год, полностью соответствует тем требованиям, которые сегодня предъявляются к проведению крупных международных и европейских турниров", – отметила она.

Главной тактической целью она видит выступление белорусских пловцов под национальной символикой на предстоящем чемпионате Европы по плаванию в Париже в августе 2026 года: "Очень бы хотелось, чтобы это было в Париже. Это основной старт по модели подготовки национальной команды этого года. У нас до Олимпиады осталось менее трех лет, поэтому мне бы очень хотелось, чтобы в Париже наши спортсмены были уже полностью с государственной символикой. Надеюсь, это получится".

В качестве следующей контрольной точки она обозначила чемпионат мира на короткой воде, который пройдет в Пекине в декабре 2026 года.