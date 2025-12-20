Белорус Смольский выиграл гонку преследования на третьем этапе Кубка Содружества по биатлону

Белорус Антон Смольский стал победителем гонки преследования на этапе Кубка Содружества по биатлону в городе Чайковском Пермского края.

Участие в мужском пасьюте приняли 57 биатлонистов, Смольский убежал на дистанцию в 12,5 км шестым в 45 секундах позади лидера. На четырех огневых рубежах Антон не допустил ни одного промаха. После стартовой лежки белорус вышел на третье место, перед заключительной стрельбой стоя поднялся на второе, а на финишный круг уходил уже первым. Серебряного призера из России - Даниила Серохвостова - Смольский в итоге опередил на 27 секунд. Тройку лучших замкнул Эдуард Латыпов.

Великолепной победой Антона Смольского 20 декабря завершилась мужская гонка преследования на этапе Кубка Содружества. Лидер белорусской сборной показал безупречный стиль работы на дистанции и рубежах и завоевал золото.

Стрельба из положения стоя - это верх биатлонного мастерства. Удержать хороший темп на дистанции и выдержать дыхание - это подвластно немногим. Смольский, отыгрывая секунды после спринта, к первой стойке поджал пока еще лидеров Серохвостова и Латыпова.

Стрельбу Серохвостов и Смольский отработали безупречно. Призер Олимпиады Латыпов выпал из борьбы за золото. Дуэтом белорус и россиянин устремились на предпоследний круг. Заключительная стрельба была бенефисом белорусского атлета, которому на днях исполнилось 29 лет.

На заключительном круге Антон демонстрировал уверенный темп и гордо финишировал с флагом родной страны, которая внимательно следила за успехами своего спортсмена.

Смольский закрыл все 20 мишеней, хотя другие конкуренты заметно намазали. В этот день в Чайковском прозвучал белорусский гимн.

Следом состоялась женская гонка. Белорусским примам биатлона было сложнее отыгрывать отставание от лидеров в преследовании, хотя и Анна Сола, и Динара Смольская сражались. Но, к сожалению, девушки сегодня остались без медалей.