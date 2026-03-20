Белорус Вознюк выиграл бронзу юниорского чемпионата мира по лыжной акробатике

Победные новости пришли из швейцарского Айроло, который принимает юниорский чемпионат мира по фристайлу. Белорус Владислав Вознюк выиграл бронзовую медаль, по итогам финальной попытки пропустив вперед лишь спортсменов из Казахстана.

И уже совсем скоро там же в Швейцарии стартуют соревнования среди девушек, где выступит Любовь Пилипенко. Не так давно эта фристайлистка выиграла золото этапа Кубка Европы и стала второй в общем зачете. Кроме того, Любовь - действующая чемпионка Беларуси.