Белорус Вознюк выиграл бронзу юниорского чемпионата мира по лыжной акробатике
Автор:Редакция news.by
Победные новости пришли из швейцарского Айроло, который принимает юниорский чемпионат мира по фристайлу. Белорус Владислав Вознюк выиграл бронзовую медаль, по итогам финальной попытки пропустив вперед лишь спортсменов из Казахстана.
В шестерку финалистов лыжный акробат попал с четвертой суммой баллов за квалификационный прыжок.
И уже совсем скоро там же в Швейцарии стартуют соревнования среди девушек, где выступит Любовь Пилипенко. Не так давно эта фристайлистка выиграла золото этапа Кубка Европы и стала второй в общем зачете. Кроме того, Любовь - действующая чемпионка Беларуси.
Фото из архива Минспорта