Белоруска Юлия Витко стала чемпионкой Европы по тхэквондо

Очередная победа белорусских спортсменов - на чемпионате Европы по тхэквондо, который проходит в Мюнхене, лучшей на континенте стала представительница нашей страны.

Юлия Витко поднялась на высшую ступень пьедестала в весовой категории до 57 кг. В решающем бою Юлия в двух раундах одолела победительницу турнира 2024 года Нику Карабатич из Хорватии.

14 мая на чемпионате Европы заключительный день. Поединки на турнире проведут четверо представителей Беларуси.