Белоруски завоевали первые медали на чемпионате Европы по тяжелой атлетике
Автор:Редакция news.by
В Грузии белоруски завоевали первые медали на чемпионате Европы по тяжелой атлетике. Первыми из нашей команды на помост в Батуми вышли Алина Щепанова и Диана Мойсеевич, которые выступают в весе до 63 кг. В итоге первая - с серебром, а вторая - с бронзой. Победу в данной категории одержала британка Сара Дэвис, которая обошла девчат на 1 и 2 килограмма соответственно.
Всего же континентальный форум собрал почти 400 штангистов из 52 стран. В состав дружины Синеокой вошли по 5 мужчин и женщин. Болеем за команду вплоть до воскресенья, 26 апреля.