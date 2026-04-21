В Грузии белоруски завоевали первые медали на чемпионате Европы по тяжелой атлетике. Первыми из нашей команды на помост в Батуми вышли Алина Щепанова и Диана Мойсеевич, которые выступают в весе до 63 кг. В итоге первая - с серебром, а вторая - с бронзой. Победу в данной категории одержала британка Сара Дэвис, которая обошла девчат на 1 и 2 килограмма соответственно.