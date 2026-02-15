Белорусская "динамомания" - хоккеисты завоевывают сердца болельщиков и устанавливают новые рекорды

В 2008 году минское "Динамо" примкнуло к КХЛ - лучшей хоккейной лиге по эту сторону океана. В летописи столичной команды бывало разное. Нередко приходилось считать буквально каждый балл, чтобы гарантировать себе место в топ-8 Западной конференции. Но "бело-синие" всегда оставались главным спортивным клубом Беларуси.

Дружина развивалась и прогрессировала, завоевывала сердца поклонников. Коллектив сделал огромный скачок вперед. В самой лиге отмечают, сейчас динамовцы правят балом в статусе фаворитов чемпионата.

Если спросить, где в столице сконцентрирована вся зрительская сила и мощь, то ответ будет следующим: безусловно на "Минск-Арене". Здесь на трибунах люди разных возрастов, профессий и судеб, но всех объединяет любовь к хоккею и минскому "Динамо" в частности. Кто-то примкнул к рядам поклонников недавно, а кто-то болельщик со стажем. Например, Виктория Морозова стала ходить на матчи КХЛ еще будучи подростком и за 15 лет пропустила лишь пару домашних встреч дружины.

Именно за такие эмоции: радость, безумие, которые можно прочувствовать даже сквозь экран телевизора, все и обожают игру. Фанаты "Динамо" готовы преодолевать любые расстояния, только бы оказаться рядом с командой.

"Люди тянутся к своему, родному. Поэтому и собирает "Динамо" такое количество болельщиков", - отметил болельщик ХК "Динамо-Минск" Максим.

Прошлый соревновательный год действительно оказался восхитительным. В 2025-м хоккеисты "Динамо" впервые расположились на высоком 4-м месте в турнирной таблице Западной конференции. Еще были установлены клубные рекорды по проценту набранных очков, количеству побед, заброшенных шайб и аншлагов. Состоялось 26 солд-аутов. Это достижение "бело-синие" в текущем сезоне уже превзошли. 28 раз "зубры" сражались при заполненных до отказа трибунах.

Виктория Юрченко, заместитель гендиректора ХК "Динамо-Минск":

"Все билеты распроданы до конца сезона. Это не результат одного года, а плодотворная работа, которую в свое время начал Дмитрий Юрьевич Басков. Мы поменяли полностью всю стратегию, как маркетинговую, так и по комплектованию команды. Аншлаги постепенно начали собираться. "Динамомания" - про то, что все это не зря и все делается правильно".

В Синеокой "динамоманией" сейчас болеют все без исключения. Нация всегда трепетно относилась именно к хоккею. Любит этот вид спорта и глава государства. Президент хорошо разбирается в игре, сам выступает в любительском чемпионате. Когда в апреле 2025 года случился исторический выход столичного коллектива во второй раунд Кубка Гагарина, Первый прибыл на "Минск-Арену".

Тогда дружина готовилась к четвертьфинальной серии с челябинским "Трактором". "Зубры" не подозревали, что ледовое занятие будет особенным. Вначале Александр Лукашенко пообщался с "бело-синими". После состоялась совместная тренировка и даже отработка бросков. В дуэли против Первого на воротах действовал Василий Демченко.

Никита Пышкайло, нападающий ХК "Динамо-Минск":

"Такая была приятная встреча. Классно, что уделяется столько внимания от нашего Президента хоккею и, в частности, нашему клубу".

Сэм Энас, нападающий ХК "Динамо-Минск":

"Это была очень хорошая тренировка. Мы понимаем, что Президент Беларуси нас во всем поддерживает, проявляет интерес как болельщик. Приятно осознавать, что за нами стоит вся страна, в том числе и ее лидер. Мы не воспринимаем это легкомысленно. Для команды это большая честь и гордость. Мы с женой чувствуем себя в Минске как дома не только из-за хоккея, но и из-за всего вокруг. Здесь комфортно и для семьи все прекрасно".

Тогда глава государства в гости приехал не с пустыми руками, а аппетитными подарками - природными энергетиками.

Егор Бориков, нападающий ХК "Динамо-Минск":

"Надеемся, в этом году глава государства тоже приедет", - поделился нападающий ХК "Динамо-Минск".

Что предпочитают "динамовцы" из еды? Какие книги читают хоккеисты при перелетах? Как зовут домашних питомцев игроков? Ответы на эти вопросы хочет знать аудитория. Теперь недостаточно рассказать про то, как Сэм Энас забросил с передачи Виталия Пинчука и Алекса Лиможа в ворота "Северстали". Спортсмены стали лидерами мнений, отсюда и огромное внимание журналистов.

Екатерина Антонова, начальник управления связей с общественностью ХК "Динамо-Минск":

"Сейчас нами интересуются не только спортивные или новостные СМИ. Абсолютно любая тематика, любая направленность хочет видеть комментарии игрока минского "Динамо" или его у себя в эфире. Произошел всплеск популярности среди российских СМИ. Когда мы стали таким серьезным игроком, интерес с той стороны значительно повысился. Регулярно входим в топ по показателям вовлеченности аудитории в социальных сетях. В некоторых из них мы безоговорочно занимаем первую строчку. Это очень приятно. Кроме того, есть такие сервисы, которые анализируют не только работу хоккейных клубов, но и в целом всех, кто пишет о спорте, в СНГ. Там мы тоже стоим на лидирующих позициях. Наш болельщик не просто подписывается, он смотрит, лайкает, пишет комментарии, репостит, отправляет своим друзьям. От этого мы видим, что все интересуются хоккеем".

Оправдывают ли тренд атлеты своими действиями на льду? Однозначно, да! Сейчас любо-дорого заглядывать в командную и индивидуальную статистику.

В гонке снайперов и бомбардиров "зубры" - в топах. Входит столичный клуб в тройку самых забрасывающих коллективов. Именно белорусское "большинство" - второе по реализации в чемпионате. А вратарская связка Зака Фукале и Василия Демченко - самая яркая в КХЛ.

Илья Шинкевич, экс-защитник сборной Беларуси по хоккею:

"Все линии сбалансированы: от нападения до защиты и до вратаря. И только при всех этих трех компонентах ты можешь рассчитывать на высокие места".

"Минчане" держатся в лидерах Западной конференции и видится, что "Динамо" переживает свое лучшее время: мотивированный тренер, талантливое поколение белорусов, сильные легионеры и менеджеры, которые точно знают, чего хотят.

Артем Каркоцкий, гендиректор ХК "Динамо-Минск":

"Эта трансформация "Динамо" в топ-клуб - результат многолетней работы, которую мы проводим при искренней поддержке нашего Президента. Ставка на то, что молодые белорусы будут учиться и расти рядом с топовыми легионерами, оправдывает себя. Прошлый сезон был для нас рекордным. Летом мы ставили себе цель сделать шаг вперед и стать еще лучше во всех компонентах. Сейчас наши ребята уверенно идут в верхней части таблицы и имеют хорошие шансы для того, чтобы подняться на первое место".

В спорте может произойти разное. Но если в белорусской дружине все работают как единый механизм, смотрят в одну сторону, идут вместе к совершенству, то нет оснований предполагать, что внезапно что-то изменится.

Дмитрий Басков, зампредседателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"В этот клуб вложено много сил, энергии и сердца большого количества людей. Хоккей в Беларуси - это давно уже больше, чем просто игра, а "Динамо" стал настоящим брендом, точкой притяжения для людей по всей стране. Важно не спорить о № 1, а делать все, чтобы спорт в целом развивался в Беларуси. Хоккей своим хорошим примером, атмосферой и результатами сегодня действительно задает очень высокую планку".

В день съемок данного репортажа у "бело-синих" был выходной. В командном расписании значились только восстановительные процедуры (баня и массаж) после битвы с ярославским "Локомотивом". Но, несмотря на возможность отдыха, половина состава ушатывалась с железом в тренажерном зале, а те, кто получил не так много игрового времени, работали на льду. Каждую минуту "зубры" используют, чтобы стать лучше.

Даррен Диц, защитник ХК "Динамо-Минск":

"Нужно улучшить свою игру. Поэтому мы над этим работаем каждый день как команда. Такие победы принесут нам уверенность. Просто нужно продолжать".

Минскому "Динамо" остается провести всего 12 битв в регулярном чемпионате КХЛ. Шесть встреч состоятся на выезде, шесть матчей запланированы дома. При этом придется играть с прямыми конкурентами за лидерство в турнирной таблице Запада.