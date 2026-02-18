3.72 BYN
Белорусская фристайлистка Анна Гуськова стала финалисткой XXV зимних Олимпийских игр
Анна Гуськова готовится выступить в финале уже третьих Олимпийских игр подряд. 18 февраля чемпионка Олимпиады в Пхенчхане заняла 8-е место в квалификации и вышла в решающую стадию соревнований в Италии. Результат белоруски 88,29 балла.
Анна Гуськова, олимпийская чемпионка по фристайлу: "Все очень круто, мне все очень нравится. Сегодня погода на нашей стороне, потому что вчера, вы знаете, отменили квалификацию, действительно было невозможно прыгать. Снегопад был такой же, как в квалификации в Китае, один в один. Это, наверное, и есть самое сложное морально, потому что туда-сюда постоянно, а ты должен постоянно быть напряженный, собранный".
В квалификации выступили 25 человек, напрямую пробились в финал 6 лучших. Ане понадобились 2 попытки. Во второй квалификации Гуськова не стала менять комбинацию и показала второй результат.