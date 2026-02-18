Белорусская фристайлистка Анна Гуськова стала финалисткой XXV зимних Олимпийских игр

Анна Гуськова, олимпийская чемпионка по фристайлу: "Все очень круто, мне все очень нравится. Сегодня погода на нашей стороне, потому что вчера, вы знаете, отменили квалификацию, действительно было невозможно прыгать. Снегопад был такой же, как в квалификации в Китае, один в один. Это, наверное, и есть самое сложное морально, потому что туда-сюда постоянно, а ты должен постоянно быть напряженный, собранный".