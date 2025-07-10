Арина Соболенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/925abefd-4112-470f-8a73-b6e2ebb16135/conversions/8b2f7b13-9b92-4c12-8d19-21e9c6b77478-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/925abefd-4112-470f-8a73-b6e2ebb16135/conversions/8b2f7b13-9b92-4c12-8d19-21e9c6b77478-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/925abefd-4112-470f-8a73-b6e2ebb16135/conversions/8b2f7b13-9b92-4c12-8d19-21e9c6b77478-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/925abefd-4112-470f-8a73-b6e2ebb16135/conversions/8b2f7b13-9b92-4c12-8d19-21e9c6b77478-xl-___webp_1920.webp 1920w

Белорусская теннисистка Арина Соболенко не смогла пройти в финал Уимблдонского турнира, сообщает БЕЛТА.

Сегодня в первом полуфинальном поединке первая ракетка планеты встречалась с представительницей США Амандой Анисимовой, занимающей 12-е место в мировом рейтинге, и уступила - 4:6, 6:4, 4:6.

На нынешнем турнире Соболенко переиграла канадку Карсон Брэнстин (194) - 6:1, 7:5, чешку Марию Боузкову (48) - 7:6, 6:4, британку Эмму Радукану (40) - 7:6, 6:4, бельгийку Элизе Мертенс (23) - 6:4, 7:6 и немку Лауру Зигемунд (104) - 4:6, 6:2, 6:4. В прошлые годы Арина Соболенко дважды добиралась до полуфинальной стадии Уимблдона, но оба раза уступала своим соперницам.

Во втором сегодняшнем полуфинале полька Ига Свентек (4-й номер рейтинга WTA) будет соперничать со швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич (35). Финал женского турнира состоится в субботу, 12 июля.

Мужские полуфинальные встречи пройдут завтра. Действующий чемпион Уимблдона испанец Карлос Алькарас (2) сыграет с американцем Тейлором Фрицем (5), а соперником лидера мирового рейтинга итальянского теннисиста Янника Синнера будет легендарный серб Новак Джокович (6), который семь раз выигрывал Уимблдонский турнир.