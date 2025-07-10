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Арина Соболенко не смогла пройти в финал Уимблдонского турнира
Белорусская теннисистка Арина Соболенко не смогла пройти в финал Уимблдонского турнира, сообщает БЕЛТА.
Сегодня в первом полуфинальном поединке первая ракетка планеты встречалась с представительницей США Амандой Анисимовой, занимающей 12-е место в мировом рейтинге, и уступила - 4:6, 6:4, 4:6.
На нынешнем турнире Соболенко переиграла канадку Карсон Брэнстин (194) - 6:1, 7:5, чешку Марию Боузкову (48) - 7:6, 6:4, британку Эмму Радукану (40) - 7:6, 6:4, бельгийку Элизе Мертенс (23) - 6:4, 7:6 и немку Лауру Зигемунд (104) - 4:6, 6:2, 6:4. В прошлые годы Арина Соболенко дважды добиралась до полуфинальной стадии Уимблдона, но оба раза уступала своим соперницам.
Во втором сегодняшнем полуфинале полька Ига Свентек (4-й номер рейтинга WTA) будет соперничать со швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич (35). Финал женского турнира состоится в субботу, 12 июля.
Мужские полуфинальные встречи пройдут завтра. Действующий чемпион Уимблдона испанец Карлос Алькарас (2) сыграет с американцем Тейлором Фрицем (5), а соперником лидера мирового рейтинга итальянского теннисиста Янника Синнера будет легендарный серб Новак Джокович (6), который семь раз выигрывал Уимблдонский турнир.
Нынешний турнир завершится 13 июля. Победители в мужском и женском одиночном разрядах заработают по 2000 рейтинговых очков и по 3 млн фунтов стерлингов.