Белорусские батутисты завоевали 14 медалей на чемпионате Европы

Сборная Беларуси по прыжкам на батуте с триумфом вернулась с чемпионата Европы. Из Португалии спортсмены привезли 14 медалей, из которых 9 высшего достоинства.

Впервые в карьере титул чемпиона Европы в индивидуальных прыжках покорился лидеру нацкоманды, двукратному олимпийскому чемпиону Ивану Литвиновичу.

У женщин в личном зачете серебро у Яны Лебедевой. Помимо этого, в командных турнирах - мужских и женских - белорусские сборные поднимались на высшую ступень пьедестала, как и в синхронных прыжках.