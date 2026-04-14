Белорусские батутисты завоевали 14 медалей на чемпионате Европы
Сборная Беларуси по прыжкам на батуте с триумфом вернулась с чемпионата Европы. Из Португалии спортсмены привезли 14 медалей, из которых 9 высшего достоинства.
Впервые в карьере титул чемпиона Европы в индивидуальных прыжках покорился лидеру нацкоманды, двукратному олимпийскому чемпиону Ивану Литвиновичу.
У женщин в личном зачете серебро у Яны Лебедевой. Помимо этого, в командных турнирах - мужских и женских - белорусские сборные поднимались на высшую ступень пьедестала, как и в синхронных прыжках.
Высокий класс на чемпионате Европы в Португалии подтвердили юниорский и молодежный составы сборной Беларуси.