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Белорусские фехтовальщики возвращаются на европейскую арену
Автор:Редакция news.by
Исполнительный комитет Европейской конфедерации фехтования принял решение о восстановлении Беларуси в качестве члена организации.
Это значит, что белорусские атлеты снова смогут выступать на всех соревнованиях под эгидой организации, в том числе на чемпионате Европы среди молодежи, юниоров и юношей, а также в турнирах континентального молодежного, кадетского и детского циклов.
В начале июня все ограничения сняла и Международная федерация фехтования. Белорусы выступят с национальной символикой на чемпионате мира в Гонконге, который пройдет с 22 по 30 июля.