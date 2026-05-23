Белорусские гимнастки допущены на чемпионат Европы в Болгарии с госсимволикой
Белоруски выступят на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Болгарии под флагом своей страны. Европейский гимнастический союз признал решения по отмене всех ограничений на выступление атлетов из Беларуси и России. Информация опубликована на официальном сайте организации.
Прошло чуть более двух недель после заявления Международного олимпийского комитета о полноценном возвращении наших спортсменов на мировую арену. И гимнастика - один из позитивных примеров, как надо быстро реагировать другим федерациям. В расписании континентального форума, который стартует в Варне 27 мая, уже указана Беларусь, а не AIN-1, как было ранее. Напомним, накануне в Минске завершился чемпионат страны. Он стал контрольным для наших девушек.
Любовь Черкашина, главный судья соревнований, старший тренер сборной Беларуси по художественной гимнастике: "Это планомерное возвращение, абсолютно верное и адекватное в данное время. И специфически даже для нашего вида спорта, я бы хотела сказать, потому что он у нас достаточно юный, и объяснить ребенку, почему происходят такие вещи, очень сложно. Безумно рады, что все вернулось на круги своя, что у нас есть флаг. У нас есть возможность выступать, и, конечно, мы никогда не останавливались работать, а сейчас еще больше радости для этой работы появилось".
На чемпионате Европы в Болгарии нашу страну представят у сеньорок: бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Алина Горносько, Николь Леута и Дарья Веренич. У юниорок за Беларусь выступят Кира Бабкевич, Ксения Бондаренко и Маргарита Журович. Также свои программы готовит национальная команда по групповым упражнениям.
Отмена санкций касается всех пяти дисциплин, входящих в ассоциацию: кроме художественной, это спортивная гимнастика, прыжки на батуте, акробатика и аэробика. Болеем за наших девушек на турнире уже с 27 мая!