Белорусские гимнастки допущены на чемпионат Европы в Болгарии с госсимволикой

Белоруски выступят на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Болгарии под флагом своей страны. Европейский гимнастический союз признал решения по отмене всех ограничений на выступление атлетов из Беларуси и России. Информация опубликована на официальном сайте организации.

Прошло чуть более двух недель после заявления Международного олимпийского комитета о полноценном возвращении наших спортсменов на мировую арену. И гимнастика - один из позитивных примеров, как надо быстро реагировать другим федерациям. В расписании континентального форума, который стартует в Варне 27 мая, уже указана Беларусь, а не AIN-1, как было ранее. Напомним, накануне в Минске завершился чемпионат страны. Он стал контрольным для наших девушек.

Любовь Черкашина, главный судья соревнований, старший тренер сборной Беларуси по художественной гимнастике

Любовь Черкашина, главный судья соревнований, старший тренер сборной Беларуси по художественной гимнастике: "Это планомерное возвращение, абсолютно верное и адекватное в данное время. И специфически даже для нашего вида спорта, я бы хотела сказать, потому что он у нас достаточно юный, и объяснить ребенку, почему происходят такие вещи, очень сложно. Безумно рады, что все вернулось на круги своя, что у нас есть флаг. У нас есть возможность выступать, и, конечно, мы никогда не останавливались работать, а сейчас еще больше радости для этой работы появилось".

На чемпионате Европы в Болгарии нашу страну представят у сеньорок: бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Алина Горносько, Николь Леута и Дарья Веренич. У юниорок за Беларусь выступят Кира Бабкевич, Ксения Бондаренко и Маргарита Журович. Также свои программы готовит национальная команда по групповым упражнениям.