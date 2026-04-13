Белорусские пловцы смогут выступать под государственным флагом

Все возвращается на круги своя. Белорусские пловцы допущены к международным стартам по водным видам спорта под государственной символикой. Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации.

Как отмечено в обращении, спортсмены старшего возраста будут участвовать в соревнованиях под эгидой федерации наравне со своими коллегами в соответствующей форме, с флагами и гимнами. Однако белорусские ребята и девчата смогут участвовать в стартах только после успешного прохождения как минимум четырех последовательных антидопинговых проверок.