Белорусский борец Магомедханов завоевал золото чемпионата Европы среди молодежи
Автор:Редакция news.by
Магомедхан Магомедханов, представитель вольного стиля, принес белорусской команде первую медаль чемпионата Европы по борьбе среди спортсменов не старше 23 лет. Турнир проходит в Сербии.
Нашему спортсмену не было равных в весовой категории до 65 килограммов. В финальном поединке Магомедханов уступал россиянину Джамбулату Кизинову 0:8, но переломил ход схватки и завоевал золото.
Отметим, что 11 марта выступления на турнире начнут девушки. Завершатся соревнования 15 марта.
Фото НОК Беларуси