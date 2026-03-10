Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Белорусский борец Магомедханов завоевал золото чемпионата Европы среди молодежи

Магомедхан Магомедханов, представитель вольного стиля, принес белорусской команде первую медаль чемпионата Европы по борьбе среди спортсменов не старше 23 лет. Турнир проходит в Сербии.

Нашему спортсмену не было равных в весовой категории до 65 килограммов. В финальном поединке Магомедханов уступал россиянину Джамбулату Кизинову 0:8, но переломил ход схватки и завоевал золото.

Отметим, что 11 марта выступления на турнире начнут девушки. Завершатся соревнования 15 марта.

Фото НОК Беларуси

