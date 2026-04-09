Белорусский нападающий Илья Протас дебютировал за "Вашингтон" в НХЛ

У Вашингтона и Беларуси в хоккейном мире немало общего. Сразу несколько хоккеистов за всю историю так или иначе связаны со структурой столичного клуба в НХЛ. 9 апреля состоялся дебют в сильнейшей лиге мира Ильи Протаса.

Некоторые интервью играют совершенно новыми красками, когда пройдет какое-то время после его записи, пусть и немного.

В августе 2025 года в Витебске Илья Протас дал интервью "Первому информационному", в котором рассказывал, что легендарный Александр Овечкин - невероятно отзывчивый человек.

Илья Протас, нападающий ХК "Вашингтон Кэпиталз":

"Очень приятный в общении, он всегда помогает, он открытый, обладает теми качествами, чтобы расположить к себе".

А брат Алексей играет с ним в одном звене. И все кажется чем-то нереальным. Но белорусский хоккей - путь от мечты до ее реализации. И вот еще один, а именно 19-й в истории живой пример.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1e2a8c26-d897-48b8-9c18-ee554d1deb31/conversions/c128de2a-2293-45dc-a30d-55dbf16bec3a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1e2a8c26-d897-48b8-9c18-ee554d1deb31/conversions/c128de2a-2293-45dc-a30d-55dbf16bec3a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1e2a8c26-d897-48b8-9c18-ee554d1deb31/conversions/c128de2a-2293-45dc-a30d-55dbf16bec3a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1e2a8c26-d897-48b8-9c18-ee554d1deb31/conversions/c128de2a-2293-45dc-a30d-55dbf16bec3a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Спустя несколько месяцев на официальной предыгровой тренировке перед дебютом в лиге продолжаешь восхищаться своим кумиром. До наступления совершенно исторического момента несколько часов.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8a0a140e-7ea8-4971-b37e-85d4184a5c98/conversions/6d9364a4-37f2-402d-af89-719ce5e0a201-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8a0a140e-7ea8-4971-b37e-85d4184a5c98/conversions/6d9364a4-37f2-402d-af89-719ce5e0a201-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8a0a140e-7ea8-4971-b37e-85d4184a5c98/conversions/6d9364a4-37f2-402d-af89-719ce5e0a201-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8a0a140e-7ea8-4971-b37e-85d4184a5c98/conversions/6d9364a4-37f2-402d-af89-719ce5e0a201-xl-___webp_1920.webp 1920w

Этой ночью список энхаэловцев белорусского хоккея пополнился еще одним именем. Илья Протас дебютировал в НХЛ за "Вашингтон" и сразу вписал свое имя в историю. Ведь он - первый белорусский хоккеист, набравший очко в дебютном матче в НХЛ на 57-й минуте матча против "Торонто", и в результате победа клуба - 4:0. Объятия от родного брата, с которым играл в звене, прилагаются.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9025aba9-9e24-40ab-83ad-70b162ead418/conversions/315e839e-a09f-4bd4-a1de-a7e8842afdb3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9025aba9-9e24-40ab-83ad-70b162ead418/conversions/315e839e-a09f-4bd4-a1de-a7e8842afdb3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9025aba9-9e24-40ab-83ad-70b162ead418/conversions/315e839e-a09f-4bd4-a1de-a7e8842afdb3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9025aba9-9e24-40ab-83ad-70b162ead418/conversions/315e839e-a09f-4bd4-a1de-a7e8842afdb3-xl-___webp_1920.webp 1920w

Дебютировал в НХЛ Илья Протас в возрасте 19 лет и 8 месяцев. Более ранний дебют среди белорусов был только у одного игрока - Артема Левшунова. Но самое главное - наши игроки все более уверенно чувствуют себя среди лучших. Когда будет снят бессмысленный хоккейный бан, наша команда будет сражаться за медали чемпионата мира. Вот увидите.

