Белорусский волейбол возвращается на мировую арену

Тренд возвращения белорусов и россиян на мировую арену поддержала Международная федерация волейбола, в релизе которой говорится, что молодежные сборные Беларуси имеют право с 1 января 2026 года принимать участие в континентальных и международных турнирах по волейболу и пляжному волейболу.



Этот вид спорта наравне с гандболом стал одним из первых игровых, кто смело решился на восстановление олимпийской справедливости. Но это первый шаг. И, по сути, дорожная карта, чтобы в ближайшее время восстановить в законных правах и национальные сборные - в этом уверяет генеральный секретарь Белорусской федерации волейбола Алла Тетерина, комментируя информацию в интервью "Первому информационному" телеканалу.

Алла Тетерина, генеральный секретарь Белорусской федерации волейбола: "Международный олимпийский комитет идет по такой дороге: вот они что-то придумали, допустим, как нам легализовать Россию и Беларусь. Я думаю, что они будут смотреть, как это получается. Если все хорошо, они тут же запускают или клубы, или национальные команды. Поэтому первый шаг сделан, и я думаю, что это будет очень быстро".