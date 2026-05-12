Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ХоккейФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеАвтоспортТеннис

Белорусы Гурциев и Туравинов завоевали золото чемпионата Европы по тхэквондо

Триумфальное возвращение белорусов на европейскую арену: вечером 12 мая в немецком Мюнхене сразу два представителя страны поднялись на высшую ступень пьедестала почета чемпионата Европы по тхэквондо.

Лучшим на континенте в весе до 80 кг стал Роман Туравинов, который в финальном противостоянии был сильнее спортсмена из Украины в двух раундах. Еще одну награду высшей пробы завоевал Георгий Гурциев в весовой категории до 58 кг, на своем пути к золоту справившись с представителями Португалии, Хорватии, Турции и Италии.

Атлеты выступали на первенстве под государственной символикой, и гимн Беларуси в Германии прозвучал дважды.

Ранее бронзу первенства завоевал Артем Плонис.

13 мая в борьбу за медали вступят сразу три белорусских спортсмена.

Фото БЕЛТА

Разделы:

СпортЕдиноборства

Теги:

соревнованиятхэквондочемпионат Европыспортсмены