Белорусы Гурциев и Туравинов завоевали золото чемпионата Европы по тхэквондо

Лучшим на континенте в весе до 80 кг стал Роман Туравинов, который в финальном противостоянии был сильнее спортсмена из Украины в двух раундах. Еще одну награду высшей пробы завоевал Георгий Гурциев в весовой категории до 58 кг, на своем пути к золоту справившись с представителями Португалии, Хорватии, Турции и Италии.