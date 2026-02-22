Более 200 атлетов определяли сильнейших в 20 дисциплинах в Минске

Белорусские силачи не остались в стороне в предпраздничные дни. "Кубок Отечества" стал для наших богатырей настоящей проверкой сил в преддверии главного мужского праздника. Помимо этого, спортсмены смогли в равной конкуренции установить свой уровень готовности к майскому этапу Кубка Мира, который примет Беларусь. Атлеты трех стран выявляли сильнейших в 20 дисциплинах. И уже есть первые рекорды. Антон Данильчик установил абсолютное достижение страны в строгом подъеме штанги на бицепс.

Юрий Прохоренко, организатор соревнований: "Приехало более 270 спортсменов, которые будут бороться, выступать в своих дисциплинах. В прошлом году представляли нашу страну на трех больших стартах: Кубок мира, Олимпиада народов мира и чемпионат мира, где по итогам этих всех троих соревнований наша команда и наша страна заняла первое место среди 217 команд и стала лучшей командой 2025 года. Поэтому мы сейчас хотим удержать свою планку, хотим удержать свои позиции, выступая и доказывая всему миру, что в нашей стране самые сильные атлеты".

Антон Данильчик, рекордсмен Беларуси по строгому подъему штанги на бицепс: "Настраивался, на самом деле, на рекорды. В любом случае, у меня большая поддержка. Предыдущий рекорд, который был установлен не мной, составлял 75 кг. На данный момент мой действующий рекорд уже 90 кг. Рекорд мира в данной дисциплине установлен на уровне 95 кг. Вот мы потихоньку-потихоньку подбираемся, конечно, к рекорду мира".