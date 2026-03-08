Более 3 тыс. белорусок приняли участие в "Красивом забеге"

В солнечный день 8 Марта что может быть красивее нежных тюльпанов? Разве что "Красивый забег", в котором участвуют прекрасные белоруски. Более 3 тыс. спортсменок, профессионалов и любителей, бегут по проспекту Независимости.

Девушки побежали от Национальной библиотеки до парка Челюскинцев, далее до Ботанического сада. Там они развернутся и вернутся обратно уже на финишную черту. Дистанция составляет 5 км.

"Мы специально для девушек перекрыли весь проспект. Они побегут 2,5 км в одну сторону, 2,5 км в другую. Мы видим эти эмоции, которые девушки на старте показывали. Всем девушкам очень нравится. Очень много розового цвета в этот женский день. Мне кажется, забег удался уже с самого начала", - отметил зампредседателя Белорусской федерации легкой атлетики Дмитрий Демидик.