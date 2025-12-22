Более 300 брестчан в сказочных костюмах приняли участие в забеге

Более 300 брестчан в костюмах Дедов Морозов, Снегурочек и сказочных героев вышли на старт праздничного забега.

Трассы на выбор - 2,5 и 5 км. Короткая дистанция для тех, кто только начинает спортивный путь, более длинная - для подготовленных любителей.

Александр Прадун, глава администрации Московского района г. Бреста:

"То, что мы вместе, действительно согревает, положительные эмоции, которые позволяют нам общаться. Здесь представлены и трудовые коллективы, организации, семьи, т.е. в принципе все наше гражданское общество. Поэтому действительно замечательный праздник. Получает хорошую оценку и признание наших жителей города".

"Костюмы придумали сами, что-то взяли на работе, что-то добавили, что-то пришили, что-то дошили в первую очередь для того, чтобы люди радовались, которые на нас смотрят, и детки, - поделился Дмитрий Гилязетдинов, участник забега.

Кристина Василюк, участница забега:

"Это вошло в традицию. Мы уже бегаем третий год, начали бегать с года Дракона. Потом бегали просто вместе с малышкой. А теперь и старшая дочка тоже вместе с нами бегает. Приучаем молодое поколение".