Более 50 спортсменов-экстремалов приняли участие в заплывах в минусовую температуру

Кубок СНГ по зимнему плаванию собрал под Минском более 50 смельчаков, которые решились проверить свою терпимость к холодам. В момент состязаний температура воды не превышала 2 градусов по Цельсию.



Спортсменам-экстремалам были предложены на выбор дистанции в 50, 100 и 200 метров брассом, баттерфляем или кролем.

"Решил попробовать себя в холодном душе. Очень хорошо зашло. И потом ребята предложили поучаствовать в соревнованиях. Поскольку я в прошлом пловец, решил попробовать. Очень понравилось. Подсел на это движение капитально. Для меня уже в принципе отдых на море как таковой существовать перестал, поэтому я летом жду зиму, чтобы поучаствовать в таких мероприятиях", - поделился Владимир Ермаков, участник Кубка СНГ по зимнему плаванию.

"Окунались сначала просто в проруби на Крещение, потом как-то это все затянуло. У меня вся семья плавает: дочка, муж. У нас такое хобби и общее семейное развлечение", - рассказала участница Кубка СНГ по зимнему плаванию Людмила Голубева.