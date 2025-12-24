Большая честь и признание: победители ежегодной премии НОК Беларуси делятся эмоциями

В Беларуси подведены итоги спортивного 2025 года. Национальный олимпийский комитет на торжественной и яркой церемонии объявил лауреатов в пяти категориях.

Лучшим спортсменом года стал биатлонист Антон Смольский, завоевавший Кубок Содружества. Лучшей спортсменкой признана гимнастка Алина Горносько. Лучшим тренером Беларуси второй год подряд стала Ольга Власова - главный тренер национальной команды по прыжкам на батуте. Командой года стала мужская сборная Беларуси по прыжкам на батуте. А в номинации "Прорыв года" триумфатором стала хоккейная команда столичного "Динамо". В минувшем сезоне минчане вышли во второй раунд Кубка Гагарина.

Алина Горносько, лауреат премии "Лучшая спортсменка Беларуси - 2025": "Эмоции не придут в норму, наверное, некоторое время, потому что я не ожидала. Для меня было очень приятно попасть в номинацию, быть в тройке лучших, но я понимала, что рядом со мной сильнейшие конкуренты, которые, мне казалось, достигли больших результатов в этом году. Я очень счастлива, я хочу благодарить всех. Это большая честь, это большое признание".

Антон Смольский, лауреат премии "Лучший спортсмен Беларуси - 2025": "Я очень рад и горд, что именно я победил в этом году. Тем не менее, слова о том, что мы здоровая нация, это не просто так, потому что я убежден, я вижу, насколько мы сильны и духом, и телом".

Ольга Власова, лауреат премии "Лучший тренер Беларуси - 2025": "Очень приятно второй год подряд быть номинированной на премию "Лучший тренер". Это дорогого стоит. Если страна высоко оценивает твой труд, это мотивирует стремиться к большему и достигать цели".