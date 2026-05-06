Борцы турнира братьев Марковичей по вольной борьбе возложили цветы к стеле "Минск - город-герой"
Участники международного турнира по вольной борьбе имени братьев Марковичей возложили цветы к подножию стелы "Минск - город-Герой" - символу мужества и стойкости защитников белорусской столицы в годы войны.
К благородной миссии присоединились представители России и Азербайджана.
Евгений Бейзак, организатор турнира имени братьев Марковичей:
"В этом году нами было принято решение, что этот турнир мы проведем в канун празднования Дня Великой Победы, для того чтобы подрастающее поколение мальчишек, которые вскоре будут сражаться за титулы, не забывали о том, что именно они являются наследниками Великой Победы, именно они являются потомками истинных победителей. Я думаю, что, начиная с этого года, мы будем стараться проводить мероприятие в канун каких-то знаковых дат для нашей страны".
"Это важно для всех, потому что нужно знать историю, множество стран участвовали в этой войне, когда об этом думаешь, появляется искра в сердце, хочется гордиться своими предками", - отметил участник турнира имени братьев Марковичей Артем.
Международный турнир - ежегодное спортивное событие. Соревнования проходят на базе республиканского центра олимпийской подготовки "Стайки".