3.70 BYN
2.94 BYN
3.39 BYN
Брестский футбольный клуб "Динамо" сыграет против "Торпедо-БелАЗ" в чемпионате Беларуси
Автор:Редакция news.by
Футбольных болельщиков вечером 3 апреля ожидает сразу две схватки внутреннего первенства. Матчи в Минске и Бресте откроют программу второго тура чемпионата Беларуси.
Дзержинский "Арсенал" на столичном поле сыграет против Новополоцкого "Нафтана" в 17:00. А на закате дня, в 19:00, Брестское "Динамо" примет жодинское "Торпедо-БелАЗ". Это противостояние в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5".