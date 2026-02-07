Чем Матч звезд КХЛ - 2026 готов удивлять болельщиков и кто представит Беларусь

Любителям хоккея приготовиться! Самое яркое и незабываемое ледовое событие года стартует в Екатеринбурге. Сердце и столица Урала принимает 16-й Матч звезд КХЛ.

На матче большое и солидное представительство минского "Динамо". Великолепная пятерка и главный тренер. Для Дмитрия Вячеславовича Квартальнова это будет уже пятая поездка на Матч звезд, и он станет тренером команды KHL RUS Stars, а выступать за команду будет Вадим Шипачев. Впервые на KHL World Stars сыграет целая команда из молодых звезд до 23 лет. В эту команду попал и воспитанник новополоцкой хоккейной школы Вадим Мороз, а за сборную легионеров сыграют Виталий Пинчук, Зак Фукале и Сэм Энас.

Буквально за час до начала поединка Анна Эйсмонт встретила автобус с лучшими хоккеистами лиги. Прямо с колес эксклюзивное интервью с Виталием Пинчуком.

