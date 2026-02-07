3.73 BYN
Чем Матч звезд КХЛ - 2026 готов удивлять болельщиков и кто представит Беларусь
Любителям хоккея приготовиться! Самое яркое и незабываемое ледовое событие года стартует в Екатеринбурге. Сердце и столица Урала принимает 16-й Матч звезд КХЛ.
На матче большое и солидное представительство минского "Динамо". Великолепная пятерка и главный тренер. Для Дмитрия Вячеславовича Квартальнова это будет уже пятая поездка на Матч звезд, и он станет тренером команды KHL RUS Stars, а выступать за команду будет Вадим Шипачев. Впервые на KHL World Stars сыграет целая команда из молодых звезд до 23 лет. В эту команду попал и воспитанник новополоцкой хоккейной школы Вадим Мороз, а за сборную легионеров сыграют Виталий Пинчук, Зак Фукале и Сэм Энас.
Буквально за час до начала поединка Анна Эйсмонт встретила автобус с лучшими хоккеистами лиги. Прямо с колес эксклюзивное интервью с Виталием Пинчуком.
Виталий Пинчук, нападающий ХК "Динамо-Минск": "Настроение прекрасное. Быть здесь - это всегда круто. Огромное спасибо нашим болельщикам, что голосуют и дают эту возможность почувствовать такую атмосферу. Я удивился, что выиграл это голосование. Верил, потому что знал наших болельщиков, которые яростно голосуют за наших ребят. Большие шансы были на то, что меня выберут. Это будет самый сложный матч. Потому что они точно будут лететь, забивать, стараться по максимуму, поэтому нам нужно дать им хороший бой".