Чемпионат Беларуси по хоккею: в программе игрового дня два матча

Два матча 38-го тура внесут изменения в сводный протокол хоккейной Экстралиги. "Брест" постарается на родном льду вновь обыграть "Неман". Эти дружины - прямые конкуренты за попадание в стадию плей-офф.



Битва в городе над Бугом начнется в 17:00. А в 14:00 "Беларусь 5" покажет прямую трансляцию из Солигорска, где местный "Шахтер" нацелен на реванш с "Витебском".