Чемпионат Беларуси по хоккею: в программе игрового дня два матча
Автор:Редакция news.by
Два матча 38-го тура внесут изменения в сводный протокол хоккейной Экстралиги. "Брест" постарается на родном льду вновь обыграть "Неман". Эти дружины - прямые конкуренты за попадание в стадию плей-офф.
Битва в городе над Бугом начнется в 17:00. А в 14:00 "Беларусь 5" покажет прямую трансляцию из Солигорска, где местный "Шахтер" нацелен на реванш с "Витебском".
5 января дружины доиграли до овертайма, где "медведи" отпраздновали успех за секунду до сирены. Данная встреча крайне важна для коллектива Романа Юпатова, ведь уже 10-11 января северянам предстоит выступать на Кубке Дружбы. Международный турнир пройдет в белорусской столице. "Витебск" сразится с "Юностью", а также "Химиком" из Воскресенска и "Торпедо-Горьким".