Чемпионат Беларуси по легкой атлетике в помещении стартует в Могилеве 20 февраля

Главный турнир зимы для наших легкоатлетов - чемпионат Беларуси в помещении - стартует 20 февраля в Могилеве. В первый день соревнований будет разыграно 15 комплектов наград. Примечательно, что некоторые дисциплины собрали исключительно лидеров сборной. А иные - разом не досчитались почти всех фаворитов.



С нетерпением ждем выхода в сектор толкателя ядра Олега Томашевича. "Белорусский лев" является обладателем лучшего результата в команде в текущем сезоне. Специалисты прогнозируют попытки и за 21 метр. Пристальное внимание - сектору для прыжков с шестом, где выступит Матвей Волков.

